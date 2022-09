ليبيا – تقدم السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بالتهنئة لليبيا على توليها رئاسة جامعة الدول العربية التي تواصل لعب دور مهم في الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

نورلاند قال في تغريدة نشرتها الشفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إنه عقب الاشتباكات الأخيرة على وجه الخصوص، بدا من الواضح أنّ الوضع الراهن غير قابل للاستمرار ويتعين على جميع الجهات الفاعلة الخارجية والداخلية التحرّك نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

The post نورلاند: الوضع الراهن في ليبيا غير قابل للاستمرار وعلى جميع الجهات الفاعلة التحرّك نحو الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية