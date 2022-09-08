الشؤون الاجتماعية بتصريف الأعمال تتسلم 52 ألف بطاقة “إيفاء” لمستفيدات من الشرق

ليبيا – كشف وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال عن تسلمها دفعة جديدة من بطاقة “إيفاء” المالية الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الـ18.

بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى قيام مصرف الجمهورية بتسليم البطاقات للمعنيين في اللجنة القائمة على هذا الأمر، مبينًا إن عددها بلغ 52 ألف بطاقة مخصصة للمستفيدات من المنطقة الشرقية على ان تتواصل عمليات التسليم بشكل أسرع.

وأضاف البيان إن عمليات تسلم “إيفاء” متواصلة بشكل سريع وشاملة كل المناطق بتوجيه من وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني.

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