عقيلة صالح يزور الدوحة اليوم

الوطن / رصد

يتوجه رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى الدوحة بدعوة من دولة قطر، وفق مصادر إعلامية.

وتأتي الزيارة بعد ساعات من استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ومحافظ البنك المركزي القطري وعدد من الوزراء بالحكومة، ومن جانب الحكومة منتهية الولاية وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير،بالاضافة لـ وليد اللافي وعادل جمعة، ومستشار المحافظ، وسفير ليبيا لدى دولة قطر، والمستشار السياسي.

وركز الاجتماع على ضرورة دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.