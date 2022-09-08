العرفي: مصر تقف على مسافة واحدة ما بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر

أكد عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، أن مصر تريد الوقوف على مسافة واحدة ما بين الأطراف الليبية لتقريب وجهات النظر.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “اعذر مغادرة الوفد المصري من جلسة الجامعة العربية للتوافقات التي ترعاها مصر ما بين مجلسي النواب والدولة، فالحكومة التي انتخبها مجلس النواب هي الحكومة الشرعية”.

وأضاف “كان من المفترض من مندوبنا في الجامعة العربية أن يبقي الكرسي شاغرا، ولا يكون سببا في إشكال بين الفرقاء الليبيين، فوزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش، لم تكن موفقة في ردها على الوفد المصري، لأنه هو من يرعى حوار التوافق الليبي الليبي”.

وتابع “مصر يهمها فعليا خلق الاستقرار في ليبيا، لأنها جارة مقربة وتسعى لأن تُقام انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا”.

واستطرد “منع بعض نواب المنطقة الغربية من السفر إلى المنطقة الشرقية لحضور الجلسات البرلمانية يعد تصرفا غير مسؤول، وتهمة منع سفر النواب إلى المنطقة الشرقية تنسب لعبد الحميد الدبيبة ولا نحدّد أيًا من الجهات المسلحة الموجودة في غرب البلاد”.