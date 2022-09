منح ومرتبات وشهر حافل بالبشائر.. خلاصة كلمة الدبيبة للشعب الليبي

ليبيا- قدم رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة عرضا إلى الشعب الليبي بأهم ما قامت به حكومته خلال الفترة القليلة الماضية في مختلف المجالات.

الدبيبة أكد في كلمة مصورة له تابعتها صحيفة المرصد أن منحة أسر الشهداء وفقا للقانون رقم 1 قد تم احتسابها منذ سبتمبر الجاري على أن تدخل الأموال المخصصة للمستفيدين في حساباتهم المالية، فضلًا عن قرب إدخال أموال منحة الأبناء لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في حسابات المشمولين بها.

وأشار الدبيبة إلى إدخال 22 جهة حكومية جديدة خلال سبتمبر الحالي لعمليات احتساب المرتبات وفقا لجدولها الجديد المعتمد مع وجوب دخول باقي الجهات خلال أكتوبر القادم، مرجعًا اهتمام حكومة تصريف الأعمال بتنفيذ جدول الرواتب الموحد المعتمد لكونه يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع العام.

وأضاف الدبيبة إن مرتبات الخاضعين إلى أحكام الضمان الاجتماعي ليوليو وأغسطس الماضيين تم احتسابها وفقا للحد الأدنى الجديد على أن يتم صرف الفروقات للأشهر الـ6 الماضية التي سبقت هذين الشهرين قريبًا، مبينًا إن سبتمبر الجاري سيشهد صرف منح حفظة القرآن الكريم لتكون مستمرة وطبيعية.

وتابع الدبيبة إن هؤلاء الحفظة سيحصلون على رواتب الأشهر الـ6 الأولى من هذا العام دفعة واحدة، مؤكدًا تحويل أموال المعاشات الأساسية لأشهر يونيو ويوليو وأغسطس الماضية إلى المصارف تمهيدًا لوصولها إلى الحسابات المالية للمستفيدين منها.

وتطرق الدبيبة إلى تحويل المبالغ اللازمة لمنحة الطلبة إلى الوزارات المعنية مع أهمية شروع الأخيرة بعمليات الصرف الفوري لها مختتما لكلمته بتقديم الوعود بأن يكون شهر أكتوبر المقبل حافلًا بالبشائر على حد قوله الممثلة لجهود العاملين في حكومته.

تفريغ نص الكلمة – خاص المرصد

