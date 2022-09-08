الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

اجتمع النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الخميس، مع المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير؛ إذ عبر الكوني عن أمله في أن تلعب فرنسا دورًا بارزًا في حل الأزمة في ليبيا.

وأضاف: «يأمل أن يكون لفرنسا دور بارز في الأزمة الليبية خلال هذه المرحلة بترؤسها للاتحاد الأوروبي، وتسلمها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل، دور يكون من شأنه أن يساهم في حل الأزمة الليبية».

سولير: ندعم الجهود الليبية لحل الأزمة دون تدخل خارجي

وقال سولير إن بلاده تدعم «جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا»، مضيفا أن «الموقف الفرنسي الثابت يذهب باتجاه دعم الجهود الليبية ذاتها، ودون أي تدخل خارجي، من أجل بلورة الحل الأمثل لإشكاليات المرحلة، وذلك وفق رؤية ليبية، وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم»، حسبما قال المجلس الرئاسي في بيان.

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إشادة فرنسية بالتقدم المحرز من لجنة «5+5»

وأضاف أن بلاده تقدر «التقدم النوعي الذي حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وفق ما أنجزته خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد».

وشاركت في اللقاء سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، حيث جرت مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وجهود الوصول إلى «إجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كافة الأطراف، تحقيقًا لتطلعات قرابة ثلاثة ملايين ناخب»، وفق البيان.

جانب من لقاء المبعوث الفرنسي لدى ليبيا بول سولير مع الكوني، 8 سبتمبر 2022. (المجلس الرئاسي)