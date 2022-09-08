وزارة التربية والتعليم تعلن نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا 2022 – رابط

اِعتمد وزير التربية والتعليم الدكتور “موسى محمد المقريف” ومُدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد مسعود” صباح اليوم الخميس نتيجة اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول) للعام الدراسي 2021 – 2022م بنسبة نجاح بلغت 64.15%.

وبلغ عدد المُتقدِّمين لإجراء اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي لهذا العام 169098 تلميذ وتلميذة، نجح منهم 108484، وتحصّل وعدد الذين لهم دور ثاني 60614 وتحصّل 26805 على تقدير ممتاز، و42912 على تقدير جيّد جداً و32449 على تقدير جيّد، و6318 على تقدير مقبول.

وبلغت نسبة النّجاح لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (التعليم الديني) 73.68% والتي تقدّم لها (57) تلميذ وتلميذة، بلغ عدد النّاجحين 42، وعدد الذين لهم دور ثاني 15 وتحصّل 18 على تقدير ممتاز، و18 على تقدير جيّد جداً و6 على تقدير جيّد.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2022

فيما يلي رابط نتيجة امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الثاني) للعام الدراسي 2022 – 2021م ويمكنكم الحصول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من الرابط التالي: