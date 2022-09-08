رابطة الأحزاب الليبية: مستعدون للعمل رفقة المبعوث الأممي “باثيلي”

أعلنت رابطة الأحزاب الليبية، في بيان لها، مباركة تعيين السنغالي عبدالله باثيلي، مبعوثًا أمميًا لدى ليبيا.

وأوضح البيان، “مستعدون للعمل رفقة باثيلي، تحت مظلة البعثة الأممية، للدفع نحو انتخابات حرة ونزيهة يُشارك فيها الليبيون لاختيار ممثليهم رئاسيًا وبرلمانيًا”.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد عين الدبلوماسي السنغالي “عبد الله باتيلي” ممثلا خاصا له في ليبيا ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب، بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن على عدد من المرشحين.