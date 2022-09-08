المفوضية العليا تبحث الاستعدادات للإيفاء بالاستحقاقات القادمة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

عُقد اليوم الخميس، اجتماعاً ضم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، بحضور مدير إدارة العمليات، ومدير إدارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين، كما ضم الاجتماع ممثلين عن كل من: فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوباً عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) “عبر الزوم”، وذلك بمقر المفوضية.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الاجتماع ناقش استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

ويهدف الاجتماع لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.