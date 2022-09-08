استمرار موجة الحر في مناطق الشمال الغربي

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبيًا على مناطق الشمال الغربي

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اعتدال الأجواء في باقي المناطق.

وتبقى السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء على بعض مناطق جبل نفوسة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، تتحول في المساء إلى شمالية شرقية مع رطوبة عالية نسبيًا.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 34 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا خلال اليومين المقبلين.

بينما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا على مرتفعات الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 26 و32 درجة مئوية.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية بوجه عام، بينما تتكاثر السحب أحيانًا على غدامس والحمادة، قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 35 و41 درجة مئوية.

بينما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و36 درجة مئوية.