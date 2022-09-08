الدبيبة يبحث مع أمير قطر دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعم الجهود الدولية، لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي، للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر اليوم الخميس، بالديوان الأميري رئيس الوزراء بحضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن، ومحافظ البنك المركزي القطري وعدد من الوزراء بالحكومة، وعن الجانب الليبي وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي وشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة عادل جمعة، ومستشار المحافظ، وسفير ليبيا لدى دولة قطر، والمستشار السياسي بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.