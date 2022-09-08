السايح يبحث مع مسؤولين دوليين «تنفيذ الاستحقاقات المقبلة»

اجتمع رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، عماد السايح، مع ممثلين عن كل من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) عبر تقنية «زووم»، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة تنفيذ «الاستحقاقات المقبلة».

حضر الاجتماع مدير إدارة العمليات، ومدير ادارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية، حسب بيان للمفوضية.

وبحث المجتمعون الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أدائها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

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ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها؛ وذلك في وقت لم تتضح فيه بعد معالم إجراء تلك الانتخابات ولا القاعدة الدستوري التي ستجرى بناء عليها، إذ يتواصل الخلاف بين مجلسي النواب والدولة على بعض بنود تلك القاعدة.

ولا يبشر الانقسام السياسي الحاد والوضع الأمني الذي شهدت فترات تذبذب خلال الأسابيع الماضية بإمكانية إجراء الانتخابات قريبا؛ فيما يعول البعض على المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي في إمكانية تسهيل التوافق بين الأطراف المتنازعة.