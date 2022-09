اللافي: جهودنا مستمرة في المرحلة الحالية بهدف تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية

ليبيا – أكد عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي استمرار جهود المجلس في المرحلة الحالية بهدف تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بوصفه ركيزة أساسية في بناء الدولة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد جاء تأكيد اللافي في كلمته خلال افتتاح الحلقة النقاشية التي نظمها الرئاسي إلى جانب مجلس التخطيط الوطني بشأن المشروع وسبل تعزيز المشاركة المحلية فيه مبينا أن الغرض منه هو العبور بالبلاد نحو الاستقرار الكامل.

وشدد اللافي على أهمية تنوع المشاركة من كل أطياف الشعب الليبي لضمان نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي يقوده ويملكه الليبيون أنفسهم مثنيا على المبادرات المجتمعية المتنوعة المقدمة للمجلس الرئاسي من كافة ربوع ليبيا مع توجيه التحايا لأصحاب كل هذه المبادرات.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن الحلقة تأتي في سياق سلسلة من ورش العمل المقامة بمشاركة خبراء وأكاديميين من عدة جامعات ونشطاء المجتمع المدني بهدف تقديم ملاحظات وتوصيات تتمحور حول الرؤية التي أطلقها الرئاسي خلال يونيو الماضي لمشروع المصالحة الوطنية.

