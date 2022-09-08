جبريل أوحيدة: نحتاج إلى قرار شجاع حاسم بعيداً عن العاصمة المستعمرة

أكد عضو مجلس النواب ” جبريل أوحيدة ” أن”الحقوق الوطنية لا تطلب ولا تستجدى بل تنتزع نزعا”.

وقال «أوحيدة» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “وجهاتكم أيها الضعفاء خاطئة يامن استهواكم بهرج العواصم المنتهكة لسيادة بلادنا والمتدخلة بشكل سافر في شؤوننا”.

وأضاف؛ “ما نحتاجه مرحليا هو القرار الشجاع الحاسم بعيدا عن العاصمة المستعمرة بعد أن عجزنا عن تحريرها بالسلاح من قوى الظلام والفساد كما هو محرر أغلب أرجاء الوطن الزاخر بخيراته المنهوبة في العاصمة المغتصبة”.

وأردف؛ “لا مناص من فك الارتباط عن العاصمة كما قلنا مرارا وتكرارا وإقامة الدولة في المناطق المحررة وفق دستور الاستقلال الفيدرالي، إلى أن تتحرر طرابلس وما حولها فتلتحق بالوطن بعد أن تجفف منابع الإرهاب والاستعمار فيها أو يثور أهلها ضد هذا العبث قبل أن تضيع كل ليبيا”.