مكافحة الأمراض: 3 إصابات جديدة بكورونا في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا بنسبة إصابة تبلغ 2.6% من إجمالي 112 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في نشرته اليومية أنه لم يتم تسجيل إصابات حرجة أو وفيات فيما تماثل للشفاء 41 حالة.

وبين المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه جرى تسجيل إصابة واحدة في كل من طرابلس ومصراتة وسبها.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 506.881 منها الحالات النشطة: 26 حالة والمتعافين: 500.418 حالة والٍوفيات: 6.437 حالة.