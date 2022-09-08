المنفي يبحث مع أعيان وحكماء من برقة جُملة من الملفات الأمنية والسياسية

الوطن| متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة،جملة من الملفات على الساحة الليبية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، بحث المجتمعون خلال اللقاء الذي عقد اليوم الخميس، آخر المستجدات والأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، وسُبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، بما يحقق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما تطرق المجتمعون لملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.