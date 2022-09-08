بحضور السفيرة الفرنسية.. الكوني يناقش تطورات الأزمة الليبية مع مبعوث ماكرون

استقبل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي لليبيا ” بول سولير”، الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون للمجلس الرئاسي، وتأكيد الدعم الفرنسي المستمر للمجلس في جهوده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.

وأوضح المبعوث، أن الموقف الفرنسي الثابت يذهب باتجاه دعم الجهود الليبية ذاتها، ودون أي تدخل خارجي، من أجل بلورة الحل الأمثل لإشكاليات المرحلة، وذلك وفق رؤية ليبية، وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم، وفقا لبيان المجلس الرئاسي.

وعبر المبعوث الفرنسي، عن التقدير الفرنسي للتقدم النوعي الذي حققته اللجنة العسكرية المشتركة = 5+5″، وفق ما أنجزته خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد.

وأكد أن الدور الرئيسي للمجلس الرئاسي بصفته القائد الاعلى للجيش في نجاح هذه الخطوات، بحسب بيان المجلس الرئاسي.

وتطرق اللقاء، الذي حضرته سفيرة فرنسا لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دو هيلين، لأخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبدلها المجلس الرئاسي بهدف الوصول لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كافة الأطراف، تحقيقا لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب.

وعبر الكوني، عن أمله في أن يكون لفرنسا دورا بارزا خلال هذه المرحلة بترأسها للاتحاد الأوروبي، وتسلمها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر القادم، من شأنه أن يساهم في حل الأزمة الليبية.