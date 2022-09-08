المبعوث الفرنسي: ندعم جهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

جدد المبعوث الخاص الفرنسي إلى ليبيا بول سولير خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن سولير أشاد خلال اللقاء الذي جرى اليوم الخميس بمقر المفوضية بمستوى جاهزية المفوضية، مثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

وبينت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن اللقاء يأتي في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية.