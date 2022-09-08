الرئيس الجديد لجهاز الإمداد الطبي يتسلم مهامه

تسلم رئيس لجنة الإدارة الجديد لجهاز الإمداد الطبي، محمد سالم محمد، ظهر اليوم الخميس، مهام عمله على رأس الجهاز بعد استكمال مراسم التسليم والتسلم من عضو لجنة الإدارة الرئيس المكلف بتسيير مهام الجهاز الدكتور زايد الميهوب، وذلك بحضور اللجنة المكلفة من وزارة الصحة.

جاء ذلك تنفيذا للقرار رقم (607) لسنة 2022 الصادر عن نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح.

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وأشاد رئيس لجنة الإدارة الجديد لجهاز الإمداد الطبي محمد سالم محمد، عقب استكمال مراسم التسليم والتسلم، بالجهود التي بذلها الدكتور الطاهر بالخير طيلة فترة تسلمه إدارة الجهاز، مؤكدا أنه لن يدخر جهدا في العمل على تذليل الصعوبات التي تعيق عمل الجهاز حتى يتمكن من أداء المهام الموكلة له بتوفير احتياجات قطاع الصحة.

واستعرض سالم عقب توليه مهامه رؤيته لتطوير العمل بجهاز الإمداد الطبي التي سيعمل على تنفيذها بتكاتف الجهود بين لجنة الإدارة ومديري الإدارات والفروع والعاملين بمختلف تخصصاتهم.

مراسم التسليم والاستلام نبين الرئيس المكلف والرئيس الجديد لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس، الخميس 8 سبتمبر 2022. (الإنترنت)

مراسم التسليم والاستلام نبين الرئيس المكلف والرئيس الجديد لجهاز الإمداد الطبي في طرابلس، الخميس 8 سبتمبر 2022. (الإنترنت)