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المنفي يلتقي وفداً من أعيان وحكماء ونخب وشباب ممثلين عن برقة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من أعيان وحكماء ونخب وشباب ممثلين عن برقة.

وبحث اللقاء آخر المستجدات والأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، وسُبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، لتحقيق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما تطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل. وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل لخطوات رئيس المجلس الرئاسي، التي تهدف لتوحيد المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية.


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صحيفة العنوان الليبية

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