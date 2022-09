الغول: لم تكتمل بعد إجراءات تطبيق جدول الرواتب الجديد المعتمد بقطاع الصحة

ليبيا – صرح إبراهيم الغول مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الصحة بحكومة تصريف الأعمال بشأن إجراءات مطابقة مرتبات موظفي القطاع الصحي.

ووفقا للتصريح الصحفي الذي نشرته الوزارة واطلعت عليه صحيفة المرصد تسير هذه الإجراءات بشكل جيد بالتنسيق مع وزارة المالية في الحكومة فيما تتمثل أبرز العراقيل التي تواجه استكمالها في عدم قدرة ممثلي جهات القطاع من الوصول في الوقت المناسب لإتمام عملية المطابقة.

وأرجع الغول هذا لقلة الرحلات الجوية المسيرة بين المدن والعاصمة طرابلس مؤكدا بلوغ إجمالي الجهات المستكملة للإجراءات 123 فضلا 163 أخرى أجرت مطابقة مبدئية داخل ديوان الوزارة وباتت جاهزة الآن لتنفيذ النهائية من إجراءاتها فيما لم تتواصل مع اللجنة المعنية 91 جهة.

وأضاف الغول أن عدد الجهات التي لم تستوفي شروط المطابقة بلغ 40 في وقت يرتبط فيه انتهاء أعمالها بمدى استجابة الجهات التابعة للوزارة في تقديم بيانات مستوفية للشروط وفق الزمن المحدد مشيرا إلى أن إتمام هذا يمكن صناع القرار من تنفيذ جدول المرتبات الجديد المعتمد.

