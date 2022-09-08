المنفي يتناول مع وفد من الأعيان والحكماء والنخب وشباب برقة تحقيق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال

طرابلس 08 سبتمبر 2022 (وال)- استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي الخميس، وفدًا من الأعيان والحكماء والنُخب والشباب ممثلين عن برقة.

تناول اللقاء آخر المستجدات والأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، وسُبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، لتحقيق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

كما تطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل، وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.

وأكد أعضاء الوفد دعمهم الكامل لخطوات رئيس المجلس الرئاسي، التي تهدف لتوحيد المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال