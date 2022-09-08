أوحيدة: الحقوق الوطنية لا تطلب بل تنتزع نزعًا

الوطن|متابعة

أكد عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة أن”الحقوق الوطنية لا تطلب ولا تستجدى بل تنتزع نزعًا“، قائلًا في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “وجهاتكم أيها الضعفاء خاطئة يامن استهواكم بهرج العواصمالمنتهكة لسيادة بلادنا والمتدخلة بشكل سافر في شؤوننا“.

وأضاف عضو مجلس النواب “ما نحتاجه مرحليًا هو القرار الشجاع الحاسم بعيدًا عن العاصمة المستعمرة بعد أن عجزنا عن تحريرهابالسلاح من قوى الظلام والفساد كما هو محرر أغلب أرجاء الوطن الزاخر بخيراته المنهوبة في العاصمة المغتصبة“، مردفًا “لا مناص من فكالارتباط عن العاصمة كما قلنا مرارا وتكرارا وإقامة الدولة في المناطق المحررة وفق دستور الاستقلال الفيدرالي، إلى أن تتحرر طرابلس وماحولها فتلتحق بالوطن بعد أن تجفف منابع الإرهاب والاستعمار فيها أو يثور أهلها ضد هذا العبث قبل أن تضيع كل ليبيا“.