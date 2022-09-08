الكوني لسفير إيطاليا: يجب الاتجاه نحو اللامركزية لضمان استقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، اليوم الخميس خلال لقائه سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو”، أنه لضمان تحقيق الاستقرار في ليبيا، يجب الاتجاه نحو تبني اللامركزية في الحكم، وضرورة العودة لنظام المحافظات الذي كان قائما في السابق.

وأشار الكوني خلال اللقاء الذي جرى بالعاصمة طرابلس إلى الامتيازات التي ستترتب على تبني اللامركزية، من الناحية الأمنية أو الاقتصادية وتوزيع الميزانية على مختلف المحافظات، بدل تمركزها في العاصمة المركزية بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وبين أن هذا الحل سيفكك إشكاليات عدة، ويرفع الضغط عن العاصمة التي ستكون مجرد محافظة كغيرها وفق ميزانية محدودة لها وستتفرغ عندها الحكومة المركزية لأعمالها السيادية التي تعود إليها بالذات.

وشدد الكوني على التزام المجلس الرئاسي باستحقاقات المرحلة وتلبية تطلعات الشعب الليبي، بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق إطار توافقي بين جميع الأطراف.

وتحدث السفير الإيطالي عن مستوى التعاون النوعي الذي تم بين فريق الحماية المدنية الإيطالي وزملائهم في ليبيا أثناء مأساة حريق صهريج الوقود في بلدية بنت بيه. والذي تمكن من نقل المصابين نحو مراكز علاج الحروق في إيطاليا حيث تم التنسيق بين إدارة الحماية المدنية، ومركز العلميات عن بعد، بالتعاون مع القيادة العملياتية للقوات المشتركة، لوزارة الدفاع، مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والممثليات الدبلوماسية للبلدين.

وتطرق اللقاء لاجتماع برلين بخصوص ليبيا الذي سيبدأ هذا المساء وحتي يوم الغد الجمعة، والذي يضم اطرافا أوروبية ودولية وعربية للبحث عن مخارج ممكنة تسمح بإنهاء حالة الانسداد القائم في ليبيا كما تناول اللقاء الأهمية المرجوة في هذا الاتجاه من مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المُتوسط (روما – ميد)، الذي سيعقد بالعاصمة الايطالية في ديسمبر القادم. والذي من المرجو أن يكون المجلس الرئاسي طرفا أساسيا في أعماله هذا العام.