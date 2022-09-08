تأكيد أوروبي على دعم الإدارة المحلية وتفعيل المشروعات المشتركة مع ليبيا

أكدت المفوضية الأوروبية «دعمها المستمر للإدارة المحلية في ليبيا والعمل على تفعيل المشروعات المشتركة» مع وزارة الحكم المحلي، وذلك في ختام اجتماع عقده مسؤولون بالوزارة مع وفد أوروبي، اليوم الخميس، في العاصمة طرابلس، بحسب ما أعلنته وزارة الحكم المحلي.

وشارك في الاجتماع الذي عُقد بمقر مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية، كل من مدير الفريق الفني لدعم البرامج والمشاريع ببعثة الاتصال الأوروبي ليز باتيه، والوفد المرافق لها، والأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية عادل الصادق، ونائب الأمين العام تميم النعاس، ومدير مركز تطوير البلديات ودعم اللامركزية أسامة الكافي، والإدارات الفنية بوزارة الحكم المحلي والأمانة العامة والمركز.

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مخرجات الاجتماع مع الوفد الأوروبي

وقالت وزارة الحكم المحلي عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع يأتي «في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الحكم المحلي لبناء قدرات البلديات ودعم اللامركزية في ليبيا من خلال التعاون والتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الداعمة للإدارة المحلية».

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع ناقش عدة ملفات تخص التعاون المشترك بين المفوضية الأوربية والمنظمات الدولية من جهة ووزارة الحكم المحلي والجهات التابعة لها من جهة أخرى، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على «العمل على بناء قدرات البلديات لدعم وتعزيز اللامركزية مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في ليبيا» و«تطوير السياسات المتعلقة بمجال معالجة النفايات الصلبة والسائلة ودعم الاقتصاد الدائري».

اجتماع المسؤولين بوزارة الحكم المحلي مع الوفد الأوروبي، الخميس 8 سبتمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع المسؤولين بوزارة الحكم المحلي مع الوفد الأوروبي، الخميس 8 سبتمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)

اجتماع المسؤولين بوزارة الحكم المحلي مع الوفد الأوروبي، الخميس 8 سبتمبر 2022. (وزارة الحكم المحلي)