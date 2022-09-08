“الاستحقاقات المقبلة” على طاولة السايح ومسؤولين دوليين

العنوان-طرابلس

عقد رئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس، اجتماعا مع ممثلين من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) عبر تقنية “زووم”، وذلك لمناقشة تنفيذ الاستحقاقات المقبلة.

وحضر الاجتماع مدير إدارة العمليات، ومدير ادارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين بالمفوضية، وفقا لبيان المفوضية.

وبحث الاجتماع الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أدائها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها؛ وذلك في وقت لم تتضح فيه بعد معالم إجراء تلك الانتخابات ولا القاعدة الدستوري التي ستجرى بناء عليها، إذ يتواصل الخلاف بين مجلسي النواب والدولة على بعض بنود تلك القاعدة.