أهرام أون لاين: هذا ما ينتظر باتيلي من جسيم المهام لإخراج ليبيا من أزمتها

ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على ما ينتظر المبعوث الأممي الجديد عبد الله باتيلي من مهام.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد أن الديبلوماسي السنغالي وهو المبعوث الأممي الـ8 إلى ليبيا التي ظلت من دون قيادة أممية بالأصالة لمدة 9 أشهر على موعد مع مهام لمساعدة الليبيين على حل أزمتهم السياسية الحالية والتوصل إلى تسوية حقيقية تنتظرها البلاد منذ أكثر من عقد زمني.

وأوضح التقرير أن باتيلي الذي كان مسؤولا خلال الأشهر الأخيرة عن مراجعة استراتيجية البعثة الأممية قوبل تعيينه بحماس ضئيل على الساحة الليبية وبترحيب حار على نظيرتها العالمية من قبل ديبلوماسيين من دول معنية بالشأن الليبي وعدوا بدعم مهمته للتوصل إلى حل سياسي قابل للتطبيق رغم اختلافهم حول التفاصيل.

وأضاف التقرير إن الولايات المتحدة والقوى الغربية مصرة على تتويج العملية السياسية المرعية من قبل الأمم المتحدة بالانتخابات الرئاسية والتشريعية وهو أمر غير مرجح الحدوث في أي وقت قريب فيما تصر روسيا والصين على إطلاق عملية بديلة عوضا عن تلك التي تستثمر فيها واشنطن ولندن وهذه القوى.

وتابع التقرير إن من غير الواضح ما إذا كان باتيلي سيكون قادرا على إطلاق خطته الخاصة التي قد تتعارض مع النهج الغربي فيما سيحتاج لتحقيق توازن بين طموحات القوى العالمية والجهات الفاعلة المحلية فالتباين بين هذين الجانبين في التسوية السياسية صارخ.

وبين التقرير إن سيتطلب من باتيلي بذل جهود كبيرة لتجسير الهوة بين وجهات نظر الجهات الفاعلة داخل ليبيا وخارجها في قوت تبرز فيه عقبة أخرى تتمثل في الكيفية التي سيعمل من خلالها المبعوث الأممي الجديد في ظل بيئة أمنية وسياسية مضطربة.

وأشار التقرير إلى وصول باتيلي لمنصبه بالعاصمة طرابلس في وقت تتصاعد فيه الأزمة السياسية وعادت خلاله الانقسامات إلى الظهور بعد تعيين مجلس النواب لفتحي باشاآغا في منصب رئاسة كابينة الاستقرار الحكومية بديلا لرئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة الرافض للتنازل عن السلطة.

وأضاف التقرير أن هذا التعيين مثل محاولة لتهرب مجلس النواب من التزاماته بالعملية الانتخابية من وجهة نظر القوى الغربية المؤيدة لموقف الدبيبة وغير المبدية حتى اللحظة لأي دعم لباشاآغا فيما حددت واشنطن مهام البعثة الأممية من وجهة نظرها.

وتابع التقرير إن المهام تتلخص بالعمل على مساعدة الأطراف الليبية للتوصل إلى اتفاق حول الإطار الدستوري والجدول الزمني لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية لتمكين الليبيين من اختيار ممثليهم فهذه خطوة ضرورية من وجهة نظر واشنطن لإضفاء الشرعية وضمان مساءلة السلطتين التنفيذية والتشريعية الجديدتين.

وبحسب التقرير شجعت الولايات المتحدة باتيلي على إعطاء الأولوية لجهود ضمان الشفافية والمساءلة لمؤسسات الدولة ومتابعة الاستمرار في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ومساعدة لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتنفيذ مهام الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

ووفقا للتقرير لم يحدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أية مهام معلنة لباتيلي فيما لم تعلق فرنسا وروسيا والصين على تعيينه رغم عدم اعتراضها على ذلك مؤكدا إن المواقف الداخلية المرحبة بالتعيين لا تعكس وحدة موقف من أصدروها فهم منقسمون بشأن كيفية إنهاء الجمود السياسي والطريق إلى الحل.

وأضاف التقرير إن الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يشددان على وجوب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فيما يصر مجلسا النواب والدولة الاستشاري على تعيين حكومة جديدة قبل الإجراء ما يعكس حالة من التعنت الداخلي والتباين في المواقف الخارجية.

وتابع التقرير إن هذه الحالة ستصعب من مهمة باتيلي لأن معالجة أزمة السلطة السياسية تسبب زيادة في تأخير إجراء الاستحقاقات الانتخابية التي تمثل مصدر انقسام عميق بين الساسة فجانب منهم يرى أهمية إعطاء الأولوية للأساس الدستوري فيما يعترض آخر على أن القوانين الانتخابية الأكثر أهمية.

وبين التقرير إن أوجه الاعتراض امتدت لتشمل إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متتالية أم متزامنة وهو ما سيكون صعبا بسبب الظروف الحالية وغياب عملية سياسية جادة لحل الأزمة في وقت يتعين فيه على العالم الانتظار ليرى ما سيقوله باتيلي لمجلس الأمن الدولي في نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير إن هذا التاريخ يمثل موعد عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين ممثلي القوى الكبرى بنيويورك وبرلين لبحث الخطوات التالية الواجب اتخاذها من قبلها أو بالتنسيق مع الأمم المتحدة المسؤولة عن تنفيذ أجندة عالمية للتسوية الشاملة على أساس عملية برلين وقرارات المجلس ذات الصلة.

وأضاف التقرير أن باتيلي سيحتاج أولا لانتظار موافقة إعادة هيكلة بعثته التي ربطتها القوى الكبرى بالإجماع عليه رغم موافقتها على إصلاحها الشامل في الـ22 من سبتمبر عام 2021 بما في ذلك نقل مكاتبها للعاصمة طرابلس بدلا من مدينة جنيف حيث كان المبعوث الأممي السابق يان كوبيتش متمركزا.

