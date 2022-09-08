السايح يناقش سبل تطوير النظم الإلكترونية بالعملية الانتخابية

عقد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع مدير إدارة العمليات، ومدير إدارة النظم والمعلومات، ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين.

كما ضم الاجتماع، ممثلين من فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) “عبر الزوم”، وذلك بمقر المفوضية.

ناقش الاجتماع، استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية، وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

ويأتي هذا الاجتماع، لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها.