المنفي يتسلم رسالة خطية من الرئيس الفرنسي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

سلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا “بول سولير”، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رسالة خطية من الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون”.

وعبر المبعوث الفرنسي خلال لقائه اليوم الخميس المنفي في العاصمة طرابلس بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

وأشار سولير إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.