المبعوث الفرنسي يسلم المنفي رسالة خطية من ماكرون

سلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا بول سولير، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي، اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي إلى ليبيا، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، وفق بيان للمجلس الرئاسي.

– الكوني: نأمل أن تلعب فرنسا دورا بارزا في حل الأزمة الليبية

– السايح يبحث مع مبعوث وسفيرة فرنسا مستجدات العملية الانتخابية

لقاء محتمل بين ماكرون والمنفي

ونقل البيان عن المبعوث الفرنسي «تطلعه والشعب الفرنسي لمزيد التعاون على الأصعدة كافة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين»، مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.

ويجري المبعوث الفرنسي عدة لقاءات مع مسؤولين ليبيين، شملت نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، الذي قال إنه يأمل أن تلعب فرنسا دورا مستقبليا في حل الأزمة الليبية.

كما التقى بول سولير رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس إدارة مفوضية الانتخابات عماد السايح، وجرى التطرق إلى العملية الانتخابية المنتظرة.

يأتي هذا في ظل حالة انسداد سياسي تعيشها ليبيا، على خلفية صراع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، مع غياب الحديث عن خطة لإجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها نهاية العام الماضي.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا. (المجلس الرئاسي)

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يستقبل المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا. (المجلس الرئاسي)