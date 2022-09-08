مخاطبا المبعوث الفرنسي.. الكوني: نأمل أن يساهم دور فرنسا في حل الأزمة الليبية

العنوان-طرابلس

عبر النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، عن أمله في أن يكون لفرنسا دورا بارزا خلال هذه المرحلة بترأسها للاتحاد الأوروبي، وتسلمها رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال الشهر المقبل، من شأنه أن يساهم في حل الأزمة الليبية.

واستقبل الكوني، اليوم الخميس، المبعوث الفرنسي لليبيا، بول سولير، الذي نقل تحيات الرئيس الفرنسي ماكرون للمجلس الرئاسي، وتأكيد دعم فرنسا المستمر للمجلس في جهوده لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول بها إلى بر الأمان.

وأوضح المبعوث ان الموقف الفرنسي الثابت يذهب باتجاه دعم الجهود الليبية ذاتها، ودون اي تدخل خارجي، من اجل بلورة الحل الأمثل لإشكاليات المرحلة، وذلك وفق رؤية ليبية، وسيادة كاملة لليبيين على زمام أمورهم.

واشار المبعوث الفرنسي في هذا الصدد عن التقدير الفرنسي للتقدم النوعي الذي حققته اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وفق ما أنجزته خلال الفترة الماضية للمحافظة على استمرار حالة التهدئة في البلاد.

وتطرق اللقاء الذي حضرته سفيرة فرنسا لدى ليبيا، بياتريس لوفرابير دو هيلين، لأخر مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود التي يبدلها المجلس الرئاسي بهدف الوصول لإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها كافة الأطراف، تحقيقا لتطلعات قرابة ثلاثة مليون ناخب.