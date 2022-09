وكالة الأنباء النيجيرية: منع تهريب 9 نساء إلى ليبيا

ليبيا – تمكنت الوكالة الوطنية لحظر الاتجار بالبشر في نيجيريا وبالتنسيق مع قوات الشرطة النيجيرية من اعتراض 9 نساء كان يجري الإعداد لتهريبهن إلى ليبيا.

ووفقا لما نقلته الخدمة الإخبارية الإنجليزية في وكالة الأنباء النيجيرية عن الوكالة وتابعته وترجمته صحيفة المرصد قال المسؤول في الوطنية لحظر الاتجار بالبشر عبد الله بابالي إن الضحايا تتراوح أعمارهن بين الـ19 والـ55 عاما فيما تم القبض على 2 من المتاجرين بالبشر المشتبه بأنهم على صلة بالقضية.

وأضاف بابالي أنه النساء الـ9 ممن كان يجري نقلهن من الجزء الجنوبي من البلاد إلى ليبيا لاستغلالهن في العمل هناك تم إنقاذهم وسيخضعن لإعادة التأهيل قبل لم شملهن مع أسرهن فيما سيتم تقديم المتاجرين بالبشر المشتبه بهما إلى المحكمة لاستكمال الإجراءات القضائية بحقهما.

ترجمة المرصد – خاص

