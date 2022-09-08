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«الرئاسي»: المنفي بحث مع وفد عن برقة سبل إنجاز الانتخابات وإتمام المصالحة

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الخميس، وفداً من الأعيان والحكماء والنخب والشباب ممثلين عن برقة.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء بحث آخر المستجدات والأوضاع السياسية، والاقتصادية والأمنية والعسكرية في البلاد، وسُبل تذليل الصعاب التي تواجه عمل مفوضية الانتخابات، لتحقيق تطلعات الليبيين والوصول للانتخابات في أقرب الآجال.

وتطرق اللقاء لملف المصالحة الوطنية، وآلية دعمها، لجمع كل الفرقاء، ولم الشمل، وعودة المهجرين وإطلاق سراح السجناء، الذين صدرت بحقهم أحكام بالإفراج.

وأكد أعضاء الوفد، دعمهم الكامل لخطوات رئيس المجلس الرئاسي، التي تهدف لتوحيد المؤسسات وخاصة المؤسسة العسكرية، وفقا لبيان الرئاسي.

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إتمام المصالحة الرئاسي المنفي سبل إنجاز الانتخابات وفد عن برقة

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صحيفة الساعة 24

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