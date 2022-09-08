الدبيبة: الملكة إليزابيث الثانية كانت رمزا لوحدة بلدها وخدمة شعبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

تقدم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بالتعازي لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الدبيبة في تغريدة له بموقع “تويتر” “خالص التعازي والمواساة للعائلة المالكة البريطانية وشعبها في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، لطالما كانت الملكة رمزا لوحدة بلدها وخدمة شعبها”.

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وقال البيان إن “الملكة رحلت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم، وسيبقى الملك والملكة في بالمورال الليلة ويعودان إلى لندن غدا”.