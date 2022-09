ليبيا – عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة اجتماعا مع وزير النفط والغاز بالحكومة محمد عون ورئيس مؤسسة النفط في طرابلس فرحات بن قدارة.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع تم تكريسه لمتابعة خطة الوزارة لزيادة الإنتاج النفطي والمحافظة على استقراره وتنفيذ كافة القرارات التي تساعد قطاع النفط على زيادة فاعليته.

وأضاف البيان إن المجتمعون ناقشوا أيضا استكمال الخطة الثلاثية المعدة من قبل المؤسسة الوطنية بهدف اعتمادها.

The post الدبيبة يبحث مع عون وبن قدارة سبل النهوض بواقع القطاع النفطي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية