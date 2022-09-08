المبعوث الفرنسي يسلم رسالة من “ماكرون” لـ”المنفي”

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سلم المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا “بول سولير”، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي “مانويل ماكرون”، إلى رئيس المجلس الرئاسي “محمد المنفي”.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس، جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الخميس، بحضور السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين، “عبر خلاله المبعوث عن تطلعه والشعب الفرنسي للمزيد من التعاون على كافة الأصعدة، لتوطيد العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.

وأشار المبعوث الفرنسي إلى أن الرئيس الفرنسي يأمل أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي، خلال الاجتماعات رفيعة المستوى للدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة القادمة.