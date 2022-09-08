مجلس التعاون الخليجي: ندعو الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة

أعرب مجلس التعاون الخليجي عن قلقه إزاء اندلاع الاشتباكات المسلحة مؤخرًا في العاصمة طرابلس، معتبرا أن مثل هذه الأحداث تهدد أمن وسلامة الليبيين وتقوض استقرار البلاد.

وأكد المجلس في بيان له، عقب اجتماعه الوزاري الـ 153 والذي عقد في الرياض على موقفه الداعم للمسار السياسي في ليبيا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمن واستقرار البلاد وسيادتها، داعياً كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس والتهدئة ووقف التصعيد، واعتماد الحوار السياسي لحل الخلاف.

كما أكد على ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة، مشددا على أهمية ووقف التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات.