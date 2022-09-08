المنقوش: الملكة إليزابيث الثانية كانت مصدر إلهام للعديد من النساء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

08 September, 2022

تقدمت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالتعازي لبريطانيا في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقالت المنقوش في تغريدة لها بموقع “تويتر” “بحزن تلقينا نبأ وفاة جلالة الملكة إليزابيث الثانية. كانت حكمة جلالة الملكة وتفانيها في الخدمة مصدر إلهام لي وللعديد من النساء في جميع أنحاء العالم. خالص تعازينا للملك تشارلز الثالث والعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة”.

وأعلن قصر باكنغهام، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في قصر بالمورال في اسكتلندا.

وقال البيان إن “الملكة رحلت بسلام في قلعة بالمورال بعد ظهر اليوم، وسيبقى الملك والملكة في بالمورال الليلة ويعودان إلى لندن غدا”.