الأمين: الحداد سمح لبعض الميليشيات باستخدام طائرات بدون طيار

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي فضيل الأمين أن الوضع في ورشفانة يزداد توترًا.
الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” هناك تهديد بوقوع اشتباك مسلح بين الميليشيات سمح به البعض من قبل محمد الحداد الذي يهدد باستخدام طائرات دون طيار من قبل قادة محليين يهددون وقف إطلاق النار لعام 2020 ، ويجب أن توضح اللجنة الدولية أنها لن تقبل هذا سوف يدمر لجنة “5 +5”.
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