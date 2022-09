الأمين: الحداد سمح لبعض الميليشيات باستخدام طائرات بدون طيار

ليبيا – أكد المرشح الرئاسي فضيل الأمين أن الوضع في ورشفانة يزداد توترًا.

الأمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،قال:” هناك تهديد بوقوع اشتباك مسلح بين الميليشيات سمح به البعض من قبل محمد الحداد الذي يهدد باستخدام طائرات دون طيار من قبل قادة محليين يهددون وقف إطلاق النار لعام 2020 ، ويجب أن توضح اللجنة الدولية أنها لن تقبل هذا سوف يدمر لجنة “5 +5”.

