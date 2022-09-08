المبعوث والسفير الفرنسيين يزوران السايح للاطمئنان على مراحل الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات د. عماد السايح اليوم الخميس 8 سبتمبر2022م، المبعوث الخاص الفرنسي لدولة ليبيا بول سولير، والسفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، وذلك بمقر المفوضية.

يأتي اللقاء في إطار حرص المجتمع الدولي في هذه المرحلة المهمة على دعم المساعي الرامية لتحقيق التوافق بين جميع الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية، كما تناول اللقاء المستجدات السياسية للعملية الانتخابية المقررة، في ضوء التطورات المحلية والدولية.

وأكد ” سولير ” على تجديد دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، مشيداً في الوقت ذاته بمستوى جاهزية المفوضية، ومثمناً الجهود التي اضطلعت بها في مراحل العملية الانتخابية التي تم انجازها، بحسب بيان السايح.