ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النوّاب فوزي النويري بمقر إقامته في العاصمة طرابلس القنصل اليوناني لدى ليبيا اخيل راكيناس.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وعدد من الملفات ذات الاهتمام المُشترك بين البلدين.

