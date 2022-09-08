بعد تأمين “طارق بن زياد” لفرق التركيب.. محطة أوباري “تدخل” الخدمة

الوطن|رصد

بعد تأمين فرق تركيب أبراج الضغط العالي الكهربائية بالفجيج من قبل اللواء طارق بن زياد المعزز بالجنوب، دخلت محطة أوباري على خط الشبكة العامة للكهرباء مع وتحسن قريب في مستوى الكهرباء بالجنوب الغربي، بحسب شركة الكهرباء.

وقالت الشركة إنّ العمل شارف على الانتهاء، حيث سيتم ربط خط أوباري الفجيج بمحطة تحويل الفجيج جهد 220 ك.ف، وذلك لنقل الطاقة المنتجة كاملة من محطة أوباري الغازية إلى الشبكة الكهربائية.

ولفتت إلى أن العمل قائم على إصلاح كابل محطة تحويل اللياس – الجنوب جهد 30 ك.ف، حيث استمر العمل حتي ساعات متأخرة من ليلة أمس الأول من قبل فرق الصيانة بدائرة صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي.