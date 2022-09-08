«البدري» يلتقى السفير التونسي لدى الأردن

استقبل السفير عبدالباسط عبدالقادر البدري، سفير دولة ليبيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الخميس، السفير خالد السهيلي سفير الجمهورية التونسية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والذي أدى زيارة توديع لانتهاء فترة عمله سفيرا لتونس لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان البدري، التقى في وقت سابق، مدير إدارة المراسم بالوكالة بوزارة الخارجية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وحسب بيان للسفارة الليبية بالمملكة الهاشمية الأردنية، فقد تباحث الطرفان في عدة مواضيع مختلفة تهم أوجه التعاون.

كما شمل اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل حل بعض القضايا العالقة.