شاهد في «وسط الخبر»: بعد فشل الحل الليبي – الليبي.. هل تنجح الجهود العربية؟

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (WTV)، الخميس، الضوء على زيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إلى الدوحة ولقائه أمير قطر تميم بن حمد، فيما سيصل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى الدوحة نهار الغد الجمعة، وذلك في أعقاب زيارات إلى تركيا، وسط حديث عن حلول يمكن أن تأتي من الخارج بعدما بعد فشل الحل الليبي – الليبي.

وأفاد بيان نشرته صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بأن لقاء تميم والدبيبة ركز على «ضرورة دعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات في ليبيا؛ باعتبارها الخيار الوحيد للشعب الليبي للوصول إلى الاستقرار ورفضه للمراحل الانتقالية».

– تميم يستقبل الدبيبة في الدوحة

وأشار البرنامج إلى جهود دبلوماسية عربية تقودها قطر بدعم سعودي يتمثل في حضور وزير خارجية الرياض للدوحة غدا، وإن كان من الصعب وصف متغيرات الملف الليبي بالتصارع نحو الاحتواء، لكن اشتباكات طرابلس الأخيرة نقل الملف إلى الخارج مع تعقد الحل الليبي – الليبي.

إزاء هذه التحركات، هل يأتي الحل من الخارج، وما مصير التحركات العربية، وإلى أيِّ طرف تنحاز؟ أسئلة وغيرها يجيب عنها كل من: الكاتب والأكاديمي أحمد معيوف، والكاتب المختص بالشأن الليبي عبدالستار حتيتة، والمهتم بالشأن الليبي غازي معلا.

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