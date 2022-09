قدور: هناك عدم مبالاة من لجنة العلاج بالخارج في الاهتمام بمرضى الأورام

ليبيا – قالت رئيس منظمة حقوق أطفال الأورام نجاة قدور إن وفاة الطفل عبد السلام خشيبة ليست الحالة الأولى فهناك وفيات في أغلب الساحات العلاجية في الخارج.

قدور لفتت في تصريح لشبكة “لام” إلى أن كل لجان العلاج بالخارج في مختلف الدول أوقفت عملية زرع النخاع وعند مراسلتهم أوضحوا أن السبب عدم القدرة على دفع التكاليف باهظة الثمن.

وأشارت إلى أنه يتم التواصل بشكل دائم مع لجنة العالج بالخارج ولكن هناك عدم مبالاة من اللجنة في الاهتمام بمرضى الأورام وكأنهم ينتظرون وفاتهم للتصفية.

كما أضافت”لأول مرة يتم إيقاف علاج مرضى الأورام بشكل نهائي داخلياً وخارجياً منذ سنوات من قبل وزارة الصحة وهذه سابقة لم تحدث إلا في وجود وزير الصحة رمضان بوجناح”.

وأكدت على أنه تم رفع قضية عند النائب العام ضد المسؤولين نظرا للتمادي في إهمال هذه الشريحة وتم إيقاف بعضهم والبعض الآخر منعوا من السفر وفي انتظار النتائج.

وأوضحت أنه عندما تصدر لجنة العلاج بالخارج بوزارة الصحة رسالة لتغطية علاج المرضى فإنه لا يعتد بها في السفارات بالخارج وهذا حدث معهم بشكل شخصي إلا لو كانت هناك توصية ووساطة.

ونوّهت إلى أنه ستكون هناك وقفة احتجاجية لمرضى الأورام خلال الأيام القادمة نظراً لعدم وجود حل نهائي في القضية والاستمرار في إيقاف العلاج وغلاء الأدوية والعمليات الخاصة بأمراض الأورام.

