مفوضية الانتخابات تُتابع مستوى جهوزية إداراتها ومكاتبها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة

طرابلس 08 سبتمبر 2022 (وال)- تابع رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح؛ مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية، لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسُبل تعزيزها.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس بمقر المفوضية مع مديري إدارتي العمليات، والنظم والمعلومات، ورئيسي قسمي التدريب، وتسجيل الناخبين.

كما ضم الاجتماع ممثلين عن كل من: فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا (UN)، ومندوبًا عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا (IFES) “عبر الزوم”.

وناقش الاجتماع استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة، كما استعرض جملة الإجراءات الفنية والتقنية، وسُبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أداءها، لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات. (وال)

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