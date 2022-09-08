شركة “زلّاف ليبيا” تؤكّد استعدادها لبدء الحفر في حقل العطشان

الوطن|متابعة

عقدت المؤسسة الوطنية للنفط الاجتماع الفني الأول للعام 2022 للمؤسسة ومسؤولي شركة “زلاف” ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز.

واستعرض الاجتماع الذي جرى اليوم الخميس في المقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، نشاط شركة “زلاف” في في مجال الصحة والسلامة والبيئة، والاحتياطي العام للشركة من النفط والغاز ومعدلات الإنتاج المتوقعة.

وأكّد مسؤولو الشركة خلال الاجتماع استعدادهم لبدء الحفر في حقل العطشان الذي سيغذي محطة أوباري الغازية للكهرباء، معلنين اقتراب انتهاء أعمال مشروع تركيب المعدات السطحية وخط الأنابيب بحقل إيراون خلال الربع الثاني من عام 2023.