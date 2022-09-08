مفوضية الانتخابات: السايح أطلع فريق أممي على استعداداته للانتخابات بنزاهة وشفافية

قالت المفوضية العليا للانتخابات إن رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ناقش عبر تقنية زووم مع ممثلين عن فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا ومندوب عن المنظمة الدولية للنظم الانتخابية في ليبيا استعدادات المفوضية للإيفاء بالاستحقاقات القادمة.

كما استعرض الاجتماع جملة من الإجراءات الفنية والتقنية وسبل تطوير النظم الإلكترونية والتقنيات الخاصة بالعملية الانتخابية وتحسين أدائها لضمان تحقيق مستويات عالية من النزاهة والمصداقية في الانتخابات.

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع يأتي لمتابعة مستوى جهوزية إدارات ومكاتب المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة وسبل تعزيزها. وحضر الاجتماع مدير إدارة العمليات بالمفوضية العليا ومدير إدارة النظم والمعلومات ورئيس قسم التدريب، ورئيس قسم تسجيل الناخبين.