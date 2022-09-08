مركز الامتحانات يتيح لطلاب شهادة التعليم الأساسي مراجعة أوراق إجاباتهم

أعلن المركز الوطني للامتحانات، اليوم الخميس، بدء عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، في بيان، إن عرض أوراق الإجابة بمنظومة الامتحانات، يأتي لتسهيل على التلميذ الاطلاع ومراجعة أوراق الإجابة ومقارنتها بالإجابة الصحيحة، وذلك من خلال الدخول على رابط النتيجة.

– اعتماد نتيجة التعليم الأساسي بنسبة نجاح 64.15%

واعتمدت وزارة التربية والتعليم، في وقت سابق اليوم الخميس، نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الدور الأول للعام الدراسي «2021 – 2022»، بنسبة نجاح 64.15%.

وقال المقريف، في مؤتمر صحفي عبر صفحة «حكومتنا» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن 60 ألفًا و614 طالبًا وطالبة سيخوضون امتحانات الدور الثاني، فيما كانت نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي بالنسبة للتعليم الديني 73.68%.