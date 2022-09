المشري والمبعوث الخاص الفرنسي يؤكدان دعمهم للحوار ورفض الحلول العسكرية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة نائبه الأول ناجي مختار، المبعوث الخاص الفرنسي لليبيا “بول سولير” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس سبل دعم مباحثات المسار الدستوري بين مجلسي الدولة والنواب، مؤكدين دعمهم للحوار ورفضهم للحلول العسكرية.

وأوضح المشري خلال الاجتماع رؤية المجلس للخروج من الأزمة الراهنة، عبر تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية سليمة؛ تحقق الاستقرار الدائم في البلاد.

